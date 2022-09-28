Внеплановое заседание Госдумы состоится 3 октября

28 сен. 12:48

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 3 октября состоится пленарное заседание депутатов.

Он уточнил, что планируется перенос региональной недели с 3 на 10 октября.

"Соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитетов", - объяснил Володин в среду на заседании Госдумы.

"Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете", - добавил он.

Совещание с главами думских фракций по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областях Володин провел ранее в среду.