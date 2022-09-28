Кому выгодно оставить Европу без российского газа?

Утро понедельника, 26 сентября, отметилось тревожной новостью: давление в одной из ниток неиспользуемого экспортного газопровода "Северный поток-2", закачанного техническим газом, за ночь резко упало с 300 до 7 бар, проинформировал оператор Nord Stream 2 AG. ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. О нем сразу были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. А к вечеру того же понедельника давление упало и на обеих нитках газопровода "Северный поток-1".

Тогда же появились первые предположения о том, что причиной падения давления в газопроводах могла стать целенаправленная диверсия. "Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией, Все говорит против совпадения", - процитировала слова источника газета Tagesspiegel, отметив: такого рода диверсия далеко не тривиальна, она вполне могла быть совершена с использованием сил специального назначения - водолазов или подводной лодки.

Такую версию подтверждает и тот факт, что шведский сейсмоцентр зафиксировал в районе утечек газа с "Северных потоков" мощные подводные взрывы, о чем заявила и министр иностранных дел Швеции Анн Линде. "Утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией", - написала глава МИД Швеции в соцсетях, не исключив никакие причины, действующие лица или мотивы.

Более осторожным в высказываниях оказался глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, который назвал произошедшее "результатом саботажа или нападения, и если это действительно так, то это не отвечает ничьим интересам". Ну и, конечно, по традиции он слукавил, добавив: "утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы". Впрочем, неудивительно: если США и интересует европейская энергобезопасность, то, скорее, лишь с точки зрения продаж туда своего СПГ.

Наверное, поэтому администрация США тут же предложила помощь странам Европы в расследовании инцидента, о чем сообщил на следующий день представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, добавив: "Это иллюстрирует важность наших совместных усилий по поиску альтернативных поставок газа в Европу". В то же время по оценке оператора Nord Stream AG, физические повреждения газопроводов имеют взрывное происхождение, они носят беспрецедентный характер, и сроки восстановления их работоспособности в данный момент оценить невозможно.

Гораздо серьезнее к произошедшему отнеслись в самой Европе: так, накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" должен быть расследован. "Первостепенное значение имеет расследование инцидента, получение полной ясности о событиях и о причинах", - написала она в соцсетях, добавив: "Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".

Аналогичное мнение высказал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявив, что ЧП на газопроводах возникли из-за преднамеренных действий. "ЕС глубоко обеспокоен повреждением "Северных потоков" 1 и 2… Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности", - заявил Боррель.

На этом фоне депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел страны Радослав Сикорский накануне сделал неожиданное заявление: разместив фото взорванного газопровода, он пишет по-английски на своем аккаунте в соцсети: "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. Российский МИД уже заявил, что ждет реакции Евросоюза на его слова, задавшись вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте. "Если то, что вчера сделал Сикорский, останется без реакции Европейского союза, без реакции евроинститутов и евробюрократии, надо уже говорить не об их ненависти к нам, надо говорить о том, что они ненавидят тех людей, которые их избирают в Европе – тех людей, которые им делегировали управление собственной жизнью. Это не может остаться без реакции", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И тут возникает резонный вопрос: а кому действительно выгодно вывести из строя крупнейший экспортный газопровод из России в Европу? Точно не самой России, которая теряет на этом значительные средства, да и технически это маловероятно. А вот что касается наших западных соседей и их заокеанских спонсоров, то тут, как говорится, есть варианты.

Это выгодно только США, - заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вице-президент группы компаний "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель. "Они Европу не жалеют и не будут жалеть никогда. ЕС представляет для США серьезного конкурента в экономическом развитии, потому что ВВП Евросоюза больше, чем ВВП Соединенных Штатов по данным 2021 года. Вашингтон решил немного "обезжирить" ЕС. Именно поступления наших ресурсов в достаточном для Германии количестве по доступным ценам сделали германскую экономику лидирующей и невероятно продуктивной, именно они лежали в основе экономической мощи Евросоюза. Сейчас экономика Германии целенаправленно убивается при полной поддержке официального Берлина, а теперь к этому добавилась диверсия на "Северных потоках", которая совершена в интересах США", - выразил уверенность аналитик.

Что касается заявления экс-главы МИД Польши, поблагодарившего США за диверсию, президент группы компаний "НьюТек Сервисез" пояснил, где здесь выгода для Варшавы. "Польша запустила газопровод на прокачку 10 млрд кубометров газа из Норвегии. Этого вполне достаточно для решения всех нужд и проблем энергетики Польши. Да, это не позволит Польше экспортировать газ, но позволит не покупать дорогой газ на рынке. Так как Польша является ближайшим союзником США в Европе после Великобритании, то прекращение поставок по "Северному потоку" ей выгодно. Канцлер Олаф Шольц в последнее время говорит о стремлении Германии реконструировать свою армию, восстановить оборонную промышленность, а это никому не нужно - потому Берлину решили обрезать крылья быстро, резко и очень эффективно. Хотя, конечно, это безумная по опасности операция, ведь она является атакой на собственность России", - поведал профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Говоря о перспективах скорейшего восстановления газоснабжения Европы, эксперт предположил, что разыгрывается определенная политическая партия. "Я так понимаю, Запад списывает сейчас Украину со счетов, потому что она не в состоянии выполнять возложенные на нее задачи, а для тех же США это неприемлемо. Но в таком случае, если на Украине появится в каком-то виде новая власть, то мы можем либо спокойно с ней договориться, либо модернизировать две советские трубы, которые идут в Евросоюз, рассчитанные на прокачку 160 млрд кубометров газа, что значительно больше, чем "Северный поток-1" и "Северный поток-2", и будем качать газ. Это тоже потребует времени, и мы торопиться не должны, поскольку нам совершенно неинтересно работать на восстановление военной мощи Германии, о которой заявляет господин Шольц", - заключил Валерий Бессель.