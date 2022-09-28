Правительство передало в Госдуму проект бюджета на 2023-2025 годы

28 сен. 12:31

Российское правительство направило в Госдуму проект федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов, такое сообщение распространила пресс-служба кабинета министров.

Основные параметры нового бюджета были одобрены еще на прошлой неделе.

Предполагалось, что доходы в будущем году составят 26,13 трлн рублей, расходы достигнут 29,056 трлн рублей. Таким образом, дефицит будет равняться около 2,9 трлн рублей, это 2% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что финансироваться он будет в основном за счет внутренних заимствований.

Ненефтегазовый дефицит российского федерального бюджета в следующем году ожидается в размере 7,9% ВВП, передает "Интерфакс".