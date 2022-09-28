Погода в Москве ухудшится к выходным

28 сен. 12:22

Выходные в Москве будут холоднее рабочей недели, дожди сохранятся, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"К сожалению, в выходные у нас не очень комфортная погода. Погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, причем мы уже будем за холодным атмосферным фронтом", - поделилась она.

Пятница станет самым теплым днем недели, в дневные часы воздух прогреется до 15-16 градусов. В ночь на субботу облачно, плюс 8-10 градусов, днем вероятен кратковременный дождь, воздух прогреется до плюс 13-15.

"Затем мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, это непременно скажется на температурном режиме. <…> Начиная с понедельника, адвекция холодного воздуха у нас будет продолжаться и температура на пару градусов будет ниже, чем в выходные дни", - констатировала Позднякова.

Днем в воскресенье будет плюс 10-13, в ночные часы -9-10 градусов. В понедельник станет еще прохладнее, добавила синоптик.