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СКР по Дагестану возглавил Дмитрий Беляев

Пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану

Указом президента РФ Владимира Путина руководителем управления Следственного комитета России по Дагестану назначен Дмитрий Беляев, ранее исполнявший обязанности главы следственного управления.

Беляеву 41 год, он состоит на службе с 2003 года. Работал на различных должностях в правоохранительных органах Пензенской, Тверской и Самарской областях, - передает "АиФ-Дагестан".

В июле прошлого 2021 года Беляев занял должность первого заместителя руководителя СУ СК России по Дагестану, а в середине июля нынешнего года стал и.о. руководителя ведомства.

ФОТО Пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану
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