СКР по Дагестану возглавил Дмитрий Беляев

28 сен. 12:17

Указом президента РФ Владимира Путина руководителем управления Следственного комитета России по Дагестану назначен Дмитрий Беляев, ранее исполнявший обязанности главы следственного управления.

Беляеву 41 год, он состоит на службе с 2003 года. Работал на различных должностях в правоохранительных органах Пензенской, Тверской и Самарской областях, - передает "АиФ-Дагестан".

В июле прошлого 2021 года Беляев занял должность первого заместителя руководителя СУ СК России по Дагестану, а в середине июля нынешнего года стал и.о. руководителя ведомства.