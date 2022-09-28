Между Россией и Саудовской Аравии могут отменить визы

28 сен. 12:07

Ввести полный безвизовый режим с Россией предложила Саудовской Аравии глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Данное предложение предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. Это позволит значительно увеличить туристические потоки между странами", - сообщает в среду пресс-служба Ростуризма.

Догузова и министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатыб встретились "на полях" саммита министров туризма стран G20 в Индонезии.

В настоящее время для поездки в Саудовскую Аравию россияне оформляют электронную визу при наличии авиабилета и брони отеля. При этом консульский сбор составляет около $120.