Минздрав Ингушетии продолжит работу по программе "Земский доктор"

28 сен. 12:05

До конца текущего 2022 года Минздрав Ингушетии трудоустроит в медучреждения труднодоступных сел около полусотни медработников, - сообщил глава Минздрава Ингушетии Магомед-Башир Балаев, выступая с отчетом о работе ведомства за 2021 год.

"В рамках программы "Земский доктор" в 2022 году планируется трудоустроить 49 врачей с целью привлечения в труднодоступные сельские районы республики и устранения дефицита в кадрах", - цитирует министра "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Ингушетия остается в лидерах по стране по показателю продолжительности жизни населения и естественному приросту рождаемости: за восемь месяцев 2022 г. естественный прирост населения региона составил 11,3 на 1 тыс населения, а показатель продолжительности жизни сохраняется на уровне 80,5 лет, - отметил министр.