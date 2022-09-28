Посол: Иран готов стать площадкой для переговоров между Азербайджаном и Арменией

28 сен. 12:04

Тегеран готов выступить в качестве площадки для переговоров между Баку и Ереваном, об этом рассказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на встрече с помощником первого вице-президента Азербайджана Эльчином Амирбековым.

"Иран готов помочь своим северным соседям, то есть Азербайджану и Армении, в достижении прочного мира в рамках двусторонних и трехсторонних встреч и региональной инициативы "3+3" в Тегеране", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Участники встречи также обсудили последние события в азербайджано-иранских отношениях, ситуацию на Кавказе и "принципиальную позицию Ирана по вопросам, связанным с регионом".

Иранский дипломат подтвердил позицию Тегерана по неизменности международно признанных границ.

"Не должно быть никаких геополитических изменений, несовместимых с жизненно важными и долгосрочными интересами Ирана в регионе", - добавил он.