Грузия и ОАЭ обсуждают соглашение о свободной торговле

28 сен. 12:02

Грузия и ОАЭ приступили к первому раунду переговоров по соглашению о свободной торговле.

Правительственную группу Грузии на переговорах возглавляет заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе.

"На основании соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ Грузия воспользуется режимом свободной торговли с Эмиратами, что означает, что для Грузии, местных производителей будет дополнительно открыт 10-миллионный рынок с высокой покупательной способностью", - поведал замминистра.

Он подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве потенциально будет касаться торговли товарами, таможенного администрирования и содействия торговле, санитарных и фитосанитарных мер, технических барьеров в торговле, инвестиций, торговли услугами, цифровой торговли и ряда других вопросов, передает "Sputnik Грузия".