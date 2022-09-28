Ростуризм будет сотрудничать с дружественными странами

28 сен. 11:51

Ростуризм наметил три основных направления совместной работы с министерствами туризма стран G20: это визы, транспорт и финансовые сервисы, - сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.

"На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России - туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики. Будем работать с теми, кто хочет, а такие страны есть", - написала она.

Конечно, некоторые страны пытались использовать встречу министров туризма G20 как площадку для демонстрации своих политических взглядов, к отрасли не имеющих никакого отношения. В результате итоговое коммюнике с попыткой привязать к туризму политику принято не было. И это не только позиция нашей страны, - добавила Догузова.

На полях мероприятия глава Ростуризма провела ряд двухсторонних встреч по развитию сотрудничества в сфере туризма с представителями Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии, - добавили в пресс-службе ведомства.