Еще 40 тыс россиян заразились коронавирусом

28 сен. 11:42

В России за минувшие сутки выявили 40 017 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 041, в Санкт-Петербурге - 1 771, в Подмосковье - 1 052. В Краснодарском крае - 942, в Ставропольском крае - 669, в Крыму - 222, в Дагестане - 40, в Кабардино-Балкарии - 44, в Адыгее - 78, в Карачаево-Черкесии - 99, в Чечне - 21, в Северной Осетии - 60, в Ингушетии - 50.

Общее число инфицированных в России достигло 20 909 731.

Госпитализированы за сутки 3 300 человек. Выздоровели 61 515 пациентов, за все время - 19 921 826.

Умерли за сутки 111 человек, с начала пандемии - 387 054