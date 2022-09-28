ЦБ: смягчение ограничений по снятию евро и долларов невозможно

28 сен. 11:30

Банк России не видит возможности смягчить ограничения по снятию валюты со счетов, заявил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на Пятом Международном банковском форуме "Казначейство".

"В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а, точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно. Это было в очередной раз подтверждено решением о продлении этого лимита после 9 сентября и это та реальность, с которой мы имеем дело", - сказал Заботкин.

Он заверил, что банки всегда обеспечат снятие средств в рублях с валютных счетов по текущему курсу. Также у россиян есть возможность купить доллары и евро по рыночному, обменному курсу.

Ограничение ЦБ РФ на снятие наличной иностранной валюты действует до 9 марта 2023 года.