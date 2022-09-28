Армения возвращает США и Францию на Южный Кавказ

По всей видимости, в настоящее время начал проясняться план Армении по урегулированию армяно-азербайджанских отношений: медленно двигаться в сторону мира, не позволяя России быть единственным посредником в контактах Еревана с Баку. Режим Никола Пашиняна понимает, что не может добиться успеха в военном реванше против Азербайджана, особенно после провокации 13-14 сентября, обернувшейся тяжелыми потерями для ВС РА, и видит не только неизбежность, но и выгодность для Армении нормализации ее положения в регионе – однако все равно хочет победить, и если не многолетнего противника, то хотя бы многолетнего союзника.

Сначала о фактах. В понедельник премьер-министр Никол Пашинян, побывав до этого в США, прилетел с рабочим визитом во Францию и провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Франция, как известно, является одной из стран с обширной армянской диаспорой и по внутренним причинам – ради голосов французских армян на выборах – активно контактирует с Арменией. Именно на этой встрече Пашинян впервые предложил решить один из острейших вопросов, вопрос делимитации армяно-азербайджанской границы, с опорой на конкретный документ – "Беловежское соглашение" России, Беларуси и Украины от 8 декабря 1991 года, создавшее СНГ на месте СССР (Азербайджан и Армения присоединились к соглашению 21 декабря, подписав в Алматы "Декларацию о целях и принципах СНГ"). Армянский премьер пояснил, что этим документом Азербайджан и Армения признали территориальную целостность друг друга, а значит, он дает основу для современного урегулирования.

Разумеется, у применения "Беловежского соглашения" к современности есть юридические проблемы как раз с армянской стороны. В Декларации о независимости Армении, принятой еще 23 августа 1990 года, одним из оснований провозглашения суверенитета республики было указано нелегитимное совместное Постановление ВС АрмССР и Нацсовета НКАО АзССР от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Аннексия Карабаха еще тогда, в самом начале, была заложена в фундамент армянской государственности, и по-прежнему прописана в основополагающих документах Армении сейчас. А это означает, что, присоединяясь к соглашению об СНГ, Республика Армения "признавала" территориальную целостность Азербайджанской Республики без территории упраздненной НКАО! И пока строчка о фейковом документе от 1 декабря 1989 года остается в Декларации о независимости Армении, только таким и является подход Еревана к вопросу территориальной целостности Азербайджана – без значительной части Карабахского экономического района.

Потому эта идея Никола Пашиняна выглядит не лучшим образом, и для того, чтобы никаких юридических коллизий не возникало, лучше брать советские карты 1987 года, составленные до первых тяжелых событий армяно-азербайджанского конфликта. Однако важен сам факт, что армянский премьер, до того два года отделывавшийся общими фразами, наконец заговорил о конкретике – в Париже. На следующий день (вчера) Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхама Алиеву и рассказал ему о переговорах с Пашиняном. Тогда же помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев по инициативе американской стороны встретился с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном в Вашингтоне в присутствии помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

По словам Гаджиева, встреча с Григоряном прошла вполне конструктивно, причем разговор велся о продолжении работы по мирной повестке "в конкретных временных рамках", включая подготовку мирного договора, делимитацию границы, открытие транспортных коммуникаций, разминирование азербайджанской земли и поиск пропавших без вести в начале Карабахской войны. Салливан также заявил, что у мирных переговоров есть "ограничения по времени", и они должны быть "сосредоточенными". После этого глава Минобороны Армении Сурен Папикян срочно вылетел во Францию, и его французский коллега Себастьен Лекорну уже заявил, что в ближайшее время Париж направит военную делегацию на армяно-азербайджанскую границу "для оценки ситуации".

О чем говорят эти данные?

Во-первых, о том, что Ереван как будто бы сдвинулся с мертвой точки бесцельного затягивания нормализации отношений с Баку. Об этом свидетельствует сравнительно позитивная реакция официального Баку и на телефонный разговор Алиева и Макрона, посвященный обсуждению парижской встречи Пашиняна, и на беседу Гаджиева и Григоряна в Вашингтоне. Азербайджан в послевоенных процессах действует, как и всегда, в рамках национальных интересов – прежде всего обеспечения долговременного мира в регионе и ликвидации всех угроз своей территориальной целостности и безопасности – поэтому его оценки происходящих событий являются наиболее точным индикатором динамики урегулирования. Если Ереван все еще не отказался от идей реванша в войне, то Баку твердо стоит на безальтернативности мира и делает все, чтобы убедить в этой безальтернативности своего агрессивного соседа.

Поэтому азербайджанские власти соглашаются на любые переговорные площадки, когда видят потенциал их эффективности. Если Пашинян предлагает встретиться и договориться в Брюсселе, Нью-Йорке, Вашингтоне – эта встреча состоится при условии, что она принесет пользу мирному урегулированию. От площадки Минской группы ОБСЕ Азербайджан отказался еще в 2020 году и сейчас делает упор на двусторонние контакты с Арменией по двум причинам: а) у Баку готова собственная платформа нормализации отношений, участие посредников в формате подготовки предложений и инициатив просто не нужно, так как трех документов, принятых при участии России в 2020-2021 годах, достаточно, а к мирному договору стороны должны идти сами в соответствии с пятью бакинскими принципами: взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, неприменение силы и угрозы силы, делимитация границы и открытие коммуникаций; б) в посреднических форматах Ереван предпочитает говорить не с Баку напрямую, а с посредниками, что блокирует конструктивную работу. Так что для Азербайджана сейчас не столь существенно, где и в чьем присутствии проходят встречи, главное – чтобы Армения после этого действовала, а не стояла на месте.

Во-вторых, о том, что Ереван стал соглашаться что-то делать только после переговоров с властями США и Франции. Вашингтон и Париж выпали из политических процессов на Южном Кавказе в ходе Отечественной войны Азербайджана осенью 2020 года: Франция тогда поддержала агрессию Армении, а США были поглощены внутриполитической борьбой за кресло президента, и единственным активным посредником между Баку и Ереваном осталась Россия. Только при участии президента Владимира Путина было разработано и подписано Трехстороннее заявление о прекращении Карабахской войны, только российских миротворцев Азербайджан согласился допустить на свою территорию и только представители правительства РФ участвуют сегодня в армяно-азербайджанских комиссиях по отдельным аспектам нормализации отношений. Некоторое время у США и Франции не было особых политических мотивов возвращаться в регион, но сейчас, когда противостояние России и Запада обострилось до предела, эти мотивы есть. И уже декабрьская встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, когда с ними говорил сначала глава Евросовета Шарль Мишель, затем Эммануэль Макрон, показала, что западные игроки ищут обратный путь на Южный Кавказ.

Азербайджану в политическом смысле США и Франция ничего особенного предложить не могут: оба государства находятся в слабой конфронтации с азербайджанским союзником Турции и в сильной конфронтации с азербайджанским союзником Россией, а Баку дорожит своими союзниками, поскольку крепкие здоровые отношения с ними обеспечивают соблюдение все тех же национальный интересов. Азербайджан, конечно, согласен на любое конструктивное сотрудничество со всеми странами мира, сейчас это усиливается задачами скорейшего восстановления освобожденных от оккупации районов, но только на конструктивное и преимущественно экономическое. В свою очередь, у Армении есть собственный запрос к западным странам на усиление именно политических контактов из-за ее желания выйти из сферы российского влияния. Именно Армения, как можно видеть, становится сейчас дверью для Вашингтона и Парижа в регион.

Перспективы возвращения США и Франции на Южный Кавказ через Ереван пока не вполне ясны. Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС, на ее земле стоит 102-я военная база РФ, ее границы с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, вся практическая сфера нормализации отношений с Азербайджаном обеспечивается российскими дипломатами и военными. И это лишь самые крупные линии из того комплекса связей, которыми Армения соединена с Россией. Без разрыва целых областей данного комплекса Армения не сможет добиться твердого присутствия Запада на своей земле, а Россия, разумеется, не станет безучастно за этим наблюдать. Актуальный пример – как делегация Минобороны Франции намерена наблюдать ситуацию на армяно-азербайджанской границе, если поблизости стоят российские военные объекты?

Что ясно точно – это что на Южный Кавказ грядут перемены. Надо сказать, что Россия может только поддержать эффективные усилия как США, так и Франции по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Россия, как и Азербайджан, во всех контактах с другими странами выступает за взаимовыгодное сотрудничество, и если ее выгода – стабилизация региона – будет соблюдена, никаких проблем с возвращением "западных партнеров" нет. Главное, чтобы они действительно были нацелены на установление мира в регионе, а не на очередную политическую игру, в которой страны Южного Кавказа окажутся не субъектами, а игровым полем.