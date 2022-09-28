Французская делегация оценит ситуацию на границе Армении с Азербайджаном

28 сен. 10:51

Делегация Франции приедет в Армению для оценки ситуации в районе границы с Азербайджаном. Об этом заявил в своих социальных сетях министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Я обсудил с моим армянским коллегой Суреном Папикяном ситуацию на границе с Азербайджаном", - поведал он.

Глава оборонного ведомства также отметил, что столкновения на границе необходимо прекратить.

Напомним, 26 сентября в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой стороны обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе. Накануне глава французского государства провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.