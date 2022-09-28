В Казахстане сообщили об отсутствии политических причин для прекращения трансляции российских каналов

28 сен. 10:51

Компания Beeline с 5 октября отключит в Казахстане российские телеканалы, ситуацию прокомментировал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"Сегодня вышло заявление компании Beeline. Это не относится к министерству, потому что это частная компания, расположена в Голландии. Они анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения", - сказал он в кулуарах правительства.

По словам министра, в решении Beeline нет политических причин. "Компания Beeline смотрит на экономическую конъюнктуру, аудиторию, рекламу, возможно, есть и другие причины. Но я не считаю, что для этого были политические основания", - добавил он.

Министр подчеркнул, что в общей вещательной сетке Казахстана российские каналы отключать не будут до тех пор, пока не будут нарушаться национальные законы - пока причин нет.

Beeline Казахстан в октябре остановит вещание каналов "Дом кино", "Победа", "Россия 24", "Россия К", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобер".