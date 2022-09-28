Все пенсии в Азербайджане вырастут с нового года

28 сен. 10:41

Все виды пенсий поднимут в Азербайджане 1 января, об этом рассказали в Минтруда и социального развития страны.

Согласно распоряжению президента Азербайджана от 8 февраля текущего года, на обсуждение Милли Меджлиса (парламент) внесут предложения по механизму индексации пенсий трудовых пенсионеров (государственные служащие, лица с военными и специальными званиями и др.), которые получают надбавки за выслугу лет.

В Минтруда уточнили, что в соответствии с законопроектом изменений в закон "О трудовых пенсиях", подготовленным ведомством, с 1 января будущего года начнет действовать механизм индексации, так что вырастут пенсии всех видов.

Итоговые суммы пенсий после включения в сумму ежемесячных пенсий 10% тем, кто получает с этого года пенсии на особых условиях, а также 200 манатов материальной помощи, выплачиваемой в течение года другим пенсионерам, проиндексируют по ежегодным темпам роста среднемесячной зарплаты.