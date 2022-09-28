В Центробанке сообщили о низких темпах роста цен в России

28 сен. 10:39

Текущий темп роста цен в России остается низким, однако влияние временных дезинфляционных факторов ослабевает, сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Он отметил, что в условиях сохраняющейся высокой неопределенности граждан больше склонны накапливать сбережения, а не тратить. "Пока мы не можем говорить, что норма сбережений населения заметно снижается", - сказал он, выступая на форуме Национальной финансовой ассоциации.

Повышенный инфляционный фон по оценкам регулятора ослабнет к концу 2023 года.

"Наш базовый прогноз по инфляции, который был уточнен в сентябре, предполагает инфляцию 11-13% по итогам 2022 года, 5-7% в 2023 году и выход на цель вблизи 4% по итогам 2024 года в части годовой инфляции. <…> Прогноз предполагает, что мы будем иметь некоторые повышенный инфляционный фон в первой половине следующего года, но к концу следующего года текущие темпы роста цен уже устойчиво вернутся на 4%", - заявил Заботкин.

Напомним, прогноз по инфляции на 2022 год был понижен с 12-15% до 11-13% советом директоров ЦБ РФ на заседании 16 сентября. По данным регулятора, снижение годовой инфляции продолжится под влиянием эффекта базы, при этом ожидается дальнейшее увеличение нынешних темпов прироста цен.