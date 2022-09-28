Ялтинский экономический форум состоится во втором квартале 2023 года

28 сен. 10:21

Ялтинский международный экономический форум пройдет в первой половине следующего года, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

В 2020-2021 ЯМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. В текущем году обстановка с Covid-19 снова не дала организовать форум весной. Предполагалось, что его проведут осенью, но в августе была опубликована информация, что форум перенесен еще раз - на год.

"Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года", - пояснил Аксенов.

Глава Крыма заверил, что точные даты ЯМЭФ будут озвучены дополнительно.