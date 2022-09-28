Боррель: "Северные потоки" были повреждены преднамеренно

28 сен. 10:19

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" возникли из-за преднамеренных действий. Евросоюз поддержит расследование данных инцидентов, отметил он.

"ЕС глубоко обеспокоен повреждением "Северных потоков" 1 и 2… Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности", - заявил Боррель.

Утечки газа из поврежденных трубопроводов были зафиксированы 26 сентября, по оценке оператора Nord Stream AG, повреждения носят беспрецедентный характер. В Швеции уверены, что причиной ЧП стали взрывы.