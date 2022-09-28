Блинкен обсудил с Европой диверсии на газопроводах "Северный поток"

28 сен. 10:01

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом, стороны обсудили ЧП на газопроводах "Северный поток".

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом явные диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - сообщает американский госдепартамент.

По словам Блинкена США "по-прежнему едины с союзниками и партнерами, и привержены укреплению европейской энергетической безопасности".

Также "явную диверсию" на газопроводах обсудили помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан с главой департамента внешней политики офиса премьер-министра Дании Жан-Шарлем Эллерманном-Киномбом.