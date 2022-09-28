СМИ назвали имя нового главы ЦИК Армении

28 сен. 9:48

Центральную избирательную комиссию Армении возглавит депутат Ваагн Овакимян: как сообщает газета "Грапарак", такое решение уже приняла правящая партия "Гражданский договор".

Его кандидатура в ближайшие дни будет представлена в парламентскую комиссию по государственно-правовым вопросам, в которой сам Овакимян сейчас занимает пост зампреда.

Затем вопрос будет вынесен на пленарное заседание Нацсобрания. Предполагается, что, так как у "Гражданского договора" политическое большинство в парламенте, то в ходе закрытого голосования новый глава ЦИК будет оперативно избран.

Полномочия действующего главы Центризбиркома Тиграна Мукучяна заканчиваются 12 октября.