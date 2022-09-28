Ziraat Bank не прекращал работу с системой "Мир"

28 сен. 9:41

Представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank заявил РИА Новости, что

В крупнейшем банке Турции - Ziraat Bank - не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы "Мир", - заявил сегодня представитель банка.

"Мы не получали таких уведомлений, и обращений от россиян в связи с использованием карт в банкоматах не было", - сказал представитель банка, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что от использования российской системы "Мир" отказались турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, отметив, что это пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы".