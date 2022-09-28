Цена газа в Европе вновь поднялась выше $2000

28 сен. 9:37

Газ в Европе дорожает на фоне новых опасений относительно транзита газа через Украину.

Спотовая цена на газ в Европе выросла после заявления "Газпрома" о том, что транзит может быть нарушен новым иском "Нафтогаза Украины".

Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $2007 за тысячу кубометров, плюс 19% к закрытию предыдущей сессии.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины сегодня остается на уровне предыдущих дней и месяцев - 42,4 млн куб м.

Аномально холодный сентябрь в Европе завершается очередным похолоданием, начавшимся во вторник. Страны ЕС продолжают закачивать газ в ПХГ, однако не все успеют достичь необходимого объема к началу отбора в октябре.