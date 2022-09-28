СМИ: ЕК готова смягчить антироссийские санкции?

28 сен. 9:23

Европейская комиссия (ЕК) сегодня планирует провести брифинг для представителей стран Евросоюза, на котором озвучит предложения по новому пакету санкций против России, а также предложит ввести потолок цен на российскую нефть, - пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.

В то же время Европейский союз (ЕС) может пойти на смягчение некоторых санкций против России, фактически сняв запрет на перевозки российских удобрений, цемента и "другой продукции", - передает ТАСС со ссылкой на издание.

По мнению автора публикации, на такие уступки Евросоюз готов пойти из-за того, чтобы Греция, Кипр и Мальта поддержали введение ограничений на перевозку российской нефти танкерами – они станут компенсацией для стран, которые полагаются на прибыль от сферы перевозок, - отмечает Politico.

По данным издания, брифинг назначен на 14:30 (15:30 мск).