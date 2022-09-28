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Европейцам могут запретить занимать руководящие посты в российских госкомпаниях

Европейцам могут запретить занимать руководящие посты в российских госкомпаниях

Евросоюз может ввести запрет для граждан занимать руководящие должности в госкомпаниях России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Данная инициатива исходит от Германии. Если ЕК выдвинет это предложение, и все страны ЕС поддержат его, запрет коснется только экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.

Вероятнее всего, запрет будет поэтапным. Данное ограничение может войдет в новый пакет антироссийских санкций. Обеспечивать соблюдение запрета должны будут правительства стран ЕС.

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