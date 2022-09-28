Кобахидзе приветствовал поляризацию "Единого нацдвижения"

28 сен. 9:18

Чем более слабой станет крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", тем здоровее будет политическая система страны, рассказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Ранее лидер ЕНД Ника Мелия заявил, что бывшему министру обороны, создателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше не приближаться к оппозиции.

По словам Кобахидзе, таким образом, поляризация, ранее вносимая ЕНД в политическую систему, ушла внутрь самой партии, и это очень хорошо. Теперь в ней есть несколько внутренних течений, налицо множество интересов, в том числе - интересы олигархов.

Кобахидзе пояснил, что в последние дни особенно проявились интересы такого олигарха как Давид Кезерашвили, особо проявляются интересы Михаила Саакашвили.

"Есть противостояние этих интересов, что очень хорошо. Это будет способствовать оздоровлению политической системы - чем слабее "Нацдвижение", тем сильнее политическая система в Грузии и тем более низкое качество поляризации", - цитирует председателя "Мечты" Sputnik Грузия.