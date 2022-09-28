Аэропорт Стамбула стал лидером Европы по количеству рейсов

28 сен. 8:52

На прошлой неделе больше всего рейсов в Европе выполнил Стамбульский аэропорт, пишет агентство "Анадолу".

Из Стамбула с 19 по 26 сентября было выполнено больше всего авиарейсом, в среднем 1286 в сутки, следует из данных Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

Также в топ-3 самых загруженных аэропорты Европы вошли "Схипхол" (Амстердам) - 1272 рейсов за сутки и Шарль де Голль (Париж) – 1236 рейсов за сутки.

Третье место в Европе по числу совершенных рейсов заняла за неделю авиакомпания Türk Hava Yolları - в среднем 1376 за сутки.