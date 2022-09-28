РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Аэропорт Стамбула стал лидером Европы по количеству рейсов

Аэропорт Стамбула стал лидером Европы по количеству рейсов

На прошлой неделе больше всего рейсов в Европе выполнил Стамбульский аэропорт, пишет агентство "Анадолу".

Из Стамбула с 19 по 26 сентября было выполнено больше всего авиарейсом, в среднем 1286 в сутки, следует из данных Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

Также в топ-3 самых загруженных аэропорты Европы вошли "Схипхол" (Амстердам) - 1272 рейсов за сутки и Шарль де Голль (Париж) – 1236 рейсов за сутки.

Третье место в Европе по числу совершенных рейсов заняла за неделю авиакомпания Türk Hava Yolları - в среднем 1376 за сутки.

560 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version