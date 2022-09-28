"Спутник V" для штаммов "дельта" и "омикрон" поступил на производство

28 сен. 8:21

Центр имени Н.Ф.Гамалеи передал вакцина "Спутник V", эффективную против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" на производство, вскоре начнутся клинические исследования, сообщил в среду замдиректора центра по научной работе Денис Логунов.

"[Вакцина] "дельта-омикрон" сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования", - заявил Логунов в ходе лекции на площадке форума Openbio.

В августе стало известно, что Центр им. Гамалеи и РФПИ разработали адаптированную версию вакцины "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон".