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"Спутник V" для штаммов "дельта" и "омикрон" поступил на производство

&quot;Спутник V&quot; для штаммов &quot;дельта&quot; и &quot;омикрон&quot; поступил на производство

Центр имени Н.Ф.Гамалеи передал вакцина "Спутник V", эффективную против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" на производство, вскоре начнутся клинические исследования, сообщил в среду замдиректора центра по научной работе Денис Логунов.

"[Вакцина] "дельта-омикрон" сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования", - заявил Логунов в ходе лекции на площадке форума Openbio.

В августе стало известно, что Центр им. Гамалеи и РФПИ разработали адаптированную версию вакцины "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон".

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