Шольц: Германия делает все, чтобы предотвратить прямой конфликт между Россией и НАТО

28 сен. 8:13

ФРГ будет делать все возможное, чтобы не допустить конфликта между РФ и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Прежде всего он отметил, что Германия не намерена действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений, в том числе танков, на Украину. Шольц добавил, что ситуация на Украине, "очень динамичная, и Германия постоянно проводит переоценку ситуации", однако политический курс страны "остается четким".

"Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией", - подчеркнул канцлер. По его словам, именно это лежит в основе всех решений. "И это также соответствует волеизъявлению подавляющего большинства граждан", - заметил Шольц.