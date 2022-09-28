Хикмет Гаджиев провел в США переговоры с секретарем Совбеза Армении

28 сен. 7:49

В США состоялась встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Встречу организовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Сегодня я принял у себя Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность предотвращения дальнейшего насилия и проведения ограниченных по времени и целенаправленных переговоров", - написал Салливан на своей странице в Twitter.

Он добавил, что в ходе встречи были определены конкретные будущие шаги в поддержку стабильного и прочного мира на Южном Кавказе.