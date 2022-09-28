В центре Тбилиси отключат воду

28 сен. 7:37

В ночь на четверг без воды останутся жители проспекта Кетеван Цамебули и прилегающих улиц.

Согласно сообщению компании по водоснабжению Тбилиси Georgia Water & Power, отключение связано с переключением на новую систему водоснабжения. Воду не будут подавать с 23:00 28 сентября до 08:00 29 сентября.

Отключение коснется домов на проспекте Кетеван Цамебули, улицах Исани, Бочорма, Бодбе, Лусиняна, Уджарма, Чехова, Винного подъема, Качинского и ближайших.

Восстанавливаться водоснабжение будет постепенно, отметили в компании.