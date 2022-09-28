Турция расскажет об альтернативе системе "Мир" в ближайшие два дня

28 сен. 6:54

Правительство Турции в ближайшие дни объявит детали платежной системы, которая может стать альтернативой российской системе "Мир", пишет газета Aydınlık со ссылкой источники.

Ранее стало известно, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank перестали принимать карты "Мир".

"Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы "Мир", будут объявлены через день или два", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в настоящее время "туристы и торговцы в туристических регионах (Турции) испытывают трудности с платежами", к властям звучат призывы найти решение этой проблемы.

В последние дни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал ситуацию с системой "Мир" с экономическими ведомствами.