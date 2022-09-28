Премьер-министром Саудовской Аравии стал наследный принц

28 сен. 6:43

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда прембер-министром королевства.

Король Саудовской Аравии издал указ о назначении наследного принца главой кабмина во вторник, сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно указу монарха, "заседания правительства, на которых король присутствует лично, будут проходить под его (короля) председательством".

Также в Саудовской Аравии назначен министром обороны, им стал Халед бен Сальман бен Абдель Азиз.