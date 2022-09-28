МИД Швеции подозревает диверсию, приведшую к взрывам на "Северных потоках"

28 сен. 6:25

Утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" вызваны взрывами, это может быть диверсией, считает министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией", - написала глава МИД Швеции в соцсети.

По ее словам, сбор информации продолжается, не исключены никакие причины, действующие лица или мотивы.

Утечки газа фиксируются на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" и на обеих нитках "Северного потока".