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МИД Швеции подозревает диверсию, приведшую к взрывам на "Северных потоках"

МИД Швеции подозревает диверсию, приведшую к взрывам на &quot;Северных потоках&quot;

Утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" вызваны взрывами, это может быть диверсией, считает министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией", - написала глава МИД Швеции в соцсети.

По ее словам, сбор информации продолжается, не исключены никакие причины, действующие лица или мотивы.

Утечки газа фиксируются на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" и на обеих нитках "Северного потока".

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