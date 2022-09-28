Зерновая сделка позволила вывезти свыше 5 млн тонн украинского зерна

28 сен. 6:10

Общий тоннаж зерна, вывезенного из украинских портов в рамках сделки, на 27 превышает 5 млн тонн, информирует ООН.

Во вторник из портов страны вышли девять судов с продовольствием, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ). "СКЦ информирует, что девять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 344 643 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - сообщили в организации.

Два сухогруза направились в Испанию с кукурузой, пшеницей и ячменем, два - в Турцию, с пшеницей и соевыми бобами. По одному сухогрузу отправилось во

Францию (рапс), в Румынию (кукуруза), в Тунис (пшеница), в Болгарию (гранулы из шелухи подсолнуха), в Республику Корея (кукуруза).

"По состоянию на 27 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 250 578 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 476 судов - 245 на прибытие в украинские порты и 231 - на выход из них", - говорится в сообщении ООН.