В Астане пройдут семейные соревнования по дуатлону

28 сен. 5:25

В воскресенье, 2 октября, в Триатлон парке Астаны пройдут соревнования OTBASY DUATLON 2022, посвященные Году детей, передает официальный сайт городского акимата.

Участниками семейных соревнований могут стать дети в возрастных категориях с 8 до 9 лет, с 10 до 11 лет и с 12 до 13 лет, возраст их родителей значения не имеет.

Состязания пройдут в двух видах спорта на трех дистанциях. Первыми с линии старта дистанцию в 2,1 км пробегут папы, они передают эстафетную ленту мамам и будут ждать их в транзитной зоне. Вторыми на велосипедах 2,1 км проедут мамы, которые передадут эстафету детям. Третьими пробегут дети (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет) – 200 м до финиша.

Общая протяженность дистанции составляет 4,5 км, передает "Sputnik Казахстан".

Победителей соревнований в каждой группе определят по времени, затраченному на преодоление всех дистанций, а всех участников наградят медалями. Лучшие из них получат дипломы I, II, III степеней и ценные призы.