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Старейшей улице Владикавказа вернут исторический облик

Старейшей улице Владикавказа вернут исторический облик

Администрация Владикавказа восстановит исторический облик одной из старейших улиц города, информирует пресс-служба администрации местного самоуправления по итогам совещания комитета по охране и использованию объектов культурного наследия.

Речь идет о проспекте Мира. "В планах администрации города - восстановить первозданный, исторический облик зданий в старейшей части города - на проспекте Мира", - поясняется в сообщении.

Планируется, что в мэрии города будет создана межведомственная комиссия по вопросам взаимодействия при выдаче заключений на реставрационные работы в историческом центре республиканской столицы.

"Исторический центр Владикавказа в основном состоит из памятников архитектуры. Здесь каждый дом связан с историей старого города, и ее сохранение - одна из основных наших задач", - подчеркнул глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.

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