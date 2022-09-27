Число международных пассажиров в аэропорту Сочи вырастет в семь раз в этом году

27 сен. 23:26

Пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Сочи по прогнозам превысит по итогам текущего года 1 млн человек, рассказали в пресс-службе ГК "Аэродинамика", управляющей им.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года международный пассажиропоток в сочинском аэропорту достиг 150,7 тыс человек. Это означает, что в 2022 году показатель подскочит в семь раз.

"На рост международных пассажирских перевозок повлияло закрытие аэропортов на юге России и работа сочинского аэродрома в режиме временного хаба", - цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе управляющей компании добавили, что на рост международных перевозок повлияла и активная работа воздушной гавани с российскими авиакомпаниями, в рамках которой формировались зарубежные маршрутные сети, запускались процессы сквозной обработки трансферного багажа, привлекались новые иностранные авиакомпании.