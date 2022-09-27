Съезд Союза писателей Азербайджана состоится до конца октября

27 сен. 23:12

Союза писателей Азербайджана сообщил о переносе даты съезда. Мероприятие состоится до конца октября.

Соответствующий вопрос обсуждался на заседании союза, где с участием руководства Совета старейшин, Совета молодежи и органов печати решались текущие вопросы по подготовке к съезду. Участники высказали свои предложения по организационным вопросам.

В итоге, в связи с техническими и организационными вопросами было принято решение изменить первоначальную дату проведения съезда, которая была запланирована на 5 октября, и провести XIII Съезд писателей Азербайджана в срок до конца октября.