План Б для российской нефти 

С середины июля Европа и США, обсуждают возможность ограничения цен на российскую нефть. По задумке G7, ограничение заменит полный запрет на страхование российских морских нефтегрузов, который должен вступить в силу 3 декабря. Западные страны стремятся перекроить нефтяной рынок по своему вкусу, навязывая собственные решения России, однако Москва не готова играть по чужим правилам.

”Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку не будем работать на нерыночных условиях”, - заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

На данный момент ЕС до сих пор не пришел к консенсусу по поводу ценовых ограничений (в основном из-за возражений со стороны Кипра и Венгрии), но даже если для российской нефти будет определен потолок стоимости, у Москвы есть альтернативные варианты поставок. В августе российский экспорт нефти составил 1,7 млн баррелей в день, и в случае введения ограничений, чтобы продолжать получать прибыль, российским компаниям придется найти новых клиентов. Однако учитывая растущий спрос со стороны Азии, в частности Индии и Китая, проблемы вряд ли возникнут. В августе доля российской нефти в китайском импорте выросла до 21% по сравнению с 16% годом ранее и составила 2 млн баррелей в день. Учитывая выгодные цены и готовность Китая сотрудничать с Россией, несмотря на международные санкции, в ближайшее время, вероятно, объемы закупок увеличатся еще больше.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман 8 сентября заявила, что импорт российской нефти - часть стратегии страны по сдерживанию инфляции. Несмотря на тесные связи с США и в целом давление со стороны Запада, Индия придерживается независимой энергетической политики. Индийский импорт российской нефти с февраля вырос с 2% до 12-13%. Чиновники из индийского правительства неоднократно заявляли о том, что их страна будет продолжать закупать конкурентоспособные российские энергоресурсы, что выгодно для экономики. Россия готова продавать и продает нефть на 18-25% дешевле, чем в среднем по рынку, поэтому для стран с развивающейся экономикой российское предложение как нельзя кстати.

В июле премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе я визита в Москву договорился о поставках нефти. Уже в сентябре Мьянма начала закупать российский энергоресурс и даже готова платить за него в рублях. Учитывая, что с февраля прошлого года стоимость топлива в азиатском государстве выросла в три раза, вероятность увеличения российских поставок очевидна.

Шри-Ланка, переживающая экономический кризис с начала года, также заинтересована в закупках российской нефти. На фоне острой нехватки топлива в стране в сентябре министр транспорта островного государства Бандула Гунавардена в заявил, что власти страны продолжают переговоры с Россией о предоставлении кредита на закупку российской нефти, надеясь на благосклонность Москвы. Аналитическая компания Kpler прогнозирует, что поставки российской нефти на Шри-Ланку составят 200-300 тыс. баррелей в день.

Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии также рассматривает возможность закупок. Как передает Financial Times, представители государственной нефтяной компании Pertamina оценивают риски закупок российской нефти, предложенной со скидкой в 30%. Учитывая совместные проекты двух стран, в том числе НПЗ в восточной части острова Ява стоимостью $ 16 млрд, скорее всего, российская нефть в скором времени начнёт поступать в Индонезию.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в интервью Express Tribune рассказал, что в ходе встречи в Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Узбекистане обсуждалась возможность закупок российской нефти в рассрочку. По словам пакистанского лидера, Россия готова сотрудничать с его страной.

Помимо азиатских стран нефть из России интересует Бразилию и Южную Африку. В целом, по данным Kpler, на новые потенциальные экспортные направления будет приходиться как минимум миллион баррелей в день. Кроме того, компании, занимающиеся морскими перевозками нефти (в основном китайские, турецкие и эмиратские) потратили более миллиарда долларов на закупку танкеров ледового класса с тем, чтобы грядущей зимой иметь возможность отправлять российскую нефть в более отдаленные пункты назначения. Очевидно, что в настоящий момент на энергетических рынках происходит перебалансировка, и несмотря на санкции со стороны западных государств, у России есть все шансы удержать позицию одного из лидеров нефтяного экспорта.