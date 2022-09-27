Аэропорт Кутаиси примет в 2023 году миллион пассажиров

27 сен. 22:42

В следующем году международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели может принять свыше миллиона пассажиров, сообщила директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

"На этом этапе рынок Азии для нас является приоритетным. Мы представлены на рынке Европы и Ближнего Востока довольно хорошо и уже говорим об увеличении полетов", - отметила она.

Арчуадзе рассказала, что с 10 октября аэропорт Кутаиси будет закрыт из-за реконструкции взлетно-посадочной линии на две недели. Она отметила, что в этом году аэропорт примет свыше 800 тыс человек. В следующем году - свыше миллиона.