Турецкая компания возведет в Актобе центр ядерной медицины 

27 сен. 22:32

Турецкая компания OrhunMedical планирует построить в казахстанском Актобы многопрофильную клинику, в которой будет центр ядерной медицины и томотерапии, передает газета "Диапазон".

"Это важный проект, благодаря которому жители западного региона будут обеспечены высококвалифицированной специализированной медицинской помощью. Кадровый вопрос решит медуниверситет. Там можно готовить специалистов", - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Представители турецкой компании уже находятся с визитом в Актобе, сейчас они готовят дорожную карту. Лечить в центре будут не только онкологию, но и другие заболевания, к примеру сердечно-сосудистой системы, рассказал главный врач региона Рустем Исаев.

В перспективе у турецкой компании строительство двух центров позитронно-эмиссионной томографии и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в городах западного Казахстана.