ООН встревожена вспышкой холеры в Сирии

По меньшей мере 29 человек в нескольких регионах Сирии погибли из-за вспышки холеры, которую ООН назвала самой страшной в стране за последние годы. Аль-Джазира со ссылкой на сирийский минздрав отмечает, что экспресс-тестирование подтвердило 338 случаев заболевания с момента первой регистрации вспышки в августе, при этом основная часть смертей и случаев заболевания приходится на северную провинцию Алеппо.

В Алеппо зарегистрировано 230 случаев, 25 человек погибли. В сентябре ООН заявила, что вспышка связана с орошением сельскохозяйственных культур зараженной водой, а также с людьми, пьющими небезопасную воду из реки Евфрат, делящую Сирию пополам с севера на восток.

ООН обратилась с настоятельным призывом выделить средства для борьбы со вспышкой, а также получить разрешение на "обеспечение своевременной доставки" жизненно важных медикаментов и предметов снабжения.

Крайне заразная болезнь также распространилась на контролируемый курдами северо-восток страны и на районы на севере и северо-западе Сирии, контролируемые оппозицией, где миллионы людей оставили свои дома в результате десятилетней войны.

С момента объявления о вспышке на северо-востоке Сирии число случаев подозрения на холеру возросло до 2092, сообщил базирующийся в США Международный комитет спасения (IRC), который работает в этом регионе. У организация есть опасения, что случаев заражения может быть больше.

ООН предупредила, что вспышка выявила "острую нехватку воды" по всей Сирии, где большая часть населения зависит от небезопасных источников воды после разрушения национальной инфраструктуры водоснабжения во время войны. Ситуация усугубляется засухой, которая привела к падению уровня воды в Евфрате.