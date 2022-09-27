Россия и Кыргызстан условно договорились о товарищеском футбольном матче

27 сен. 21:51

Договоренность о проведении в следующем году повторной товарищеской встречи со сборной России носит предварительный и устный характер, сообщает пресс-служба футбольного союза Кыргызстана.

"Достигнута только устная и предварительная договоренность о проведении повторного товарищеского матча команд в 2023 году. И также основываясь на решении главного тренера команды", - говорится в сообщении.

Сборные Кыргызстана и России 24 сентября сыграли в Бишкеке. Победу со счетом 2:1 одержали гости. После матча СМИ сообщали, что команды в 2023 году проведут повторную товарищескую игру.