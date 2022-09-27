Карачаево-Черкесия за 10 лет нарастила производство сельхозпродукции в два раза

27 сен. 21:42

С 2012 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесии (КЧР) вырос более чем в два раза – с 17,5 млн рублей до 38,9 млн рублей. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

"Развитие сельскохозяйственного производства Карачаево-Черкесской Республики демонстрирует стабильный ежегодный рост", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что увеличения производства удалось добиться за счет роста продуктивности животных и роста урожайности.

В 2021 году аграрии КЧР произвели продукции более чем на 38,9 млн рублей, что на 7,2 млн рублей больше показателей прошлого года.