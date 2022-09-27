Экспорт из Армении в Турцию вырос почти в 200 раз

27 сен. 21:38

Экспорт из Армении в Турцию в первые шесть месяцев текущего года увеличился почти в 200 раз, следует из данных Комитета госдоходов Армении.

В первом полугодии минувшего года суммарный объем внешней торговли равнялся $106 тыс, в аналогичном периоде этого года - $20,377 млн.

Большая часть армянского экспорта пришлась на золото, изделия из него, драгоценные и полудрагоценные камни, а именно из $20,377 млн около $20,167 - это золото, платина и золотая пыль (около 353 кг).

В первые шесть месяцев 2021 года эти товары в Турцию не поставлялись.