Дагестан примет региональный студенческий форум

27 сен. 20:59

В начале октября дагестанские студенты проведут Республиканский форум студенческих самоуправлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи региона.

"Форум пройдет 6-7 октября. Его основная цель состоит в формировании у студентов образовательных организаций умений и навыков самоуправления, подготовке их к компетентному и ответственному участию в жизни общества, а также в обмене опытом и освещении возможностей реализации молодежных инициатив через студенческое самоуправление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что программа форума будет включать в себя деловой и культурные модули и пройдет по принципу максимальной интерактивности и вовлеченности участников во все программные мероприятия и события, передает ТАСС.

