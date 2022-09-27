Кубань в три раза нарастила объем поддержки промышленных предприятий 

27 сен. 20:53

Фонд развития промышленности Краснодарского края в текущем году в три раза увеличил объем поддержки предприятий, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, с начала года финансирование получили более 60 производителей.

"На модернизацию и расширение предприятий, закупку сырья для выпуска продукции, пополнение оборотных средств с начала 2022 года Фонд развития промышленности направил более 1,8 млрд рублей. Это в три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сказал глава Кубани.

Кондратьев отметил, что благодаря льготному заемному финансированию, например, фармацевтическое предприятие в Крымском районе запустит производство новых лекарств - аналогов импортных средств.