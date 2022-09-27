Ильхам Алиев: Азербайджан не допустит новых угроз своей территориальной целостности

27 сен. 20:41

Азербайджан не допустит возникновения новых угроз своей территориальной целостности, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления у мемориального обелиска, посвященного 27 Сентября - Дню памяти, в селе Гараханбейли Физулинского района.

"Сегодня в Азербайджане День памяти. Весь азербайджанский народ чтит светлую память наших шехидов. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Шехиды отдали жизнь за Родину, землю. Мы гордимся нашими шехидами. Мы гордимся нашими отважными солдатами и офицерами. Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, мы отомстили за них. Отомстили на поле боя. Освободили родные земли от врага, восстановили территориальную целостность нашей страны", - напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что Отечественная война вошла в славную историю Азербайджана. "Мобилизовав все свои силы, сплотившись в единый кулак, азербайджанский народ изгнал врага с родных земель. Весь азербайджанский народ проявил единство и волю. Благодаря самоотверженности и героизму наших отважных солдат и офицеров сегодня мы созидаем на освобожденных землях, восстанавливаем наши города и села и гордимся славной Победой. Мы также гордимся тем, что как хозяева этих земель возрождаем здесь жизнь", - обратил внимание Ильхам Алиев.

По его словам, в честь шехидов недалеко от села Гараханбейли был создан памятник, который представляет собой часть скалы. "Село Гараханбейли и еще пять сел были освобождены в первый день Второй Карабахской войны. Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы - села Физулинского района, а также села Джебраильского района - Беюк Марджанлы и Нюзгер были освобождены в первый день войны. Именно здесь, в этом месте у нас были первые шехиды. Рядом с этим памятником находился вражеский окоп. В этом направлении были проложены пять-шесть оборонительных линий. Азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры шли на смерть для прорыва этой и последующих оборонительных линий. В полном смысле слова, шли на смерть, отдавали жизнь во имя того, чтобы наш трехцветный флаг развевался в Шуше и на всех землях, находившихся в то время под оккупацией. Они отдавали свою жизнь за то, чтобы азербайджанский народ восстановил свое достоинство, справедливость, чтобы наш народ вернул свои земли", - указал президент.

Он пояснил, что именно в этом направлении после прорыва первой оборонительной линии ВС Армении и началось победное шествие Азербайджанской армии. "В течение 44 дней Азербайджанская армия с каждым днем продвигалась вперед. Не останавливаясь, не зная усталости, каждый день проливая кровь, ценой жизни шехидов она продвигалась вперед, к Победе. Не останавливаясь ни на день, не отступив ни на шаг, продвигалась только вперед, гнала врага и одержала историческую Победу на поле боя. В течение 44 дней около 300 городов и сел были освобождены от врага. Врагу, вынужденному подписать акт о капитуляции и смирившемуся с поражением, пришлось покинуть наши земли, в то время еще находившиеся под оккупацией", - напомнил глава государства.

"Мы - счастливое поколение, так как на нашу долю выпала эта славная миссия. Счастливое поколение, потому что являемся как свидетелями, так и участниками этого исторического события. Поколения, которые придут после нас, всегда будут гордиться этой славной историей. Мы гордимся тем, что являемся сынами этой земли. Гордимся тем, что на поле боя восстановили справедливость, одержали победу над врагом и впредь всегда будем жить как народ-победитель, победоносная страна", - заверил Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что в этот день каждый должен дать себе слово, поклясться в том, что азербайджанский народ всегда будет стоять на страже независимости и территориальной целостности страны. "Мы не допустим, чтобы враг еще раз поднял голову, не допустим, чтобы еще раз создал для нас угрозу. Если мы увидим это, то незамедлительно перейдем к действию. Уверен, что в этом не будет необходимости, так как возрастающая сила нашей страны, в том числе, ее военная мощь являются гарантом нашей независимости и спокойной жизни", - отметил глава государства.

"Еще раз желая упокоения душ наших шехидов, должен отметить, заявить, что их светлая память навсегда останется в сердце азербайджанского народа", - заключил президент.