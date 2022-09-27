Первый завод жидкого кислорода открылся в Дагестане

27 сен. 20:04

Сегодня при поддержке ВТБ под Махачкалой заработал первый в Дагестане завод по жидкого кислорода для медицинских целей.

Проект реализован ООО "Трастфарма" при поддержке федерального Фонда развития промышленности в рамках программы "Противодействие эпидемическим заболеваниям", передает РИА "Дагестан".

Завод будет выпускать около 4,8 т жидкого кислорода в сутки. Работу на нем получили 13 жителей республики.

Как уточнил генеральный директор ООО "Трастфарма" Сиражудин Сиражудинов, прежде жидкий кислород в дагестанские медицинские учреждения привозили из других регионов России. "Запуск производства жидкого кислорода в республике поможет в необходимые сроки удовлетворять существующий спрос и не допускать его дефицита", - подчеркнул он.